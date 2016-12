Happy Birthday, Solidarität!

Die IG BCE wird 125 Jahre alt. Das wird gefeiert. Im September mit einem Festakt mit dem Bundespräsidenten und einem riesigen Mitgliederfest auf der Zeche Zollverein in Essen. Aber es ist nicht nur Rückschau angesagt, der Blick geht stets nach vorn.

"Wir stehen hinter Dir." So lautet das Motto zum Jubiläum. Wir stehen hinter jedem einzelnen Mitglied, hinter all unseren Branchen und hinter dem Gewerkschaftsgedanken. Jede und Jeder steht hinter Jedem und Jeder. 125 Jahre IG BCE sind 125 Jahre Schutz, Mitbestimmung und Solidarität.

Die Website zum Jubiläum ist bereits online gegangen: www.zukunftsgewerkschaft.de. Hier stellen wir uns vor: Wofür wir kämpfen – von Tariflöhnen bis zur Altersvorsorge; was wir erreicht haben – von der 5-Tage-Woche bis zum Arbeitsschutz; und worauf sich die IG-BCE-Mitglieder verlassen können – von Beratung und Weiterbildung bis zu einer gut gefüllten Streikkasse. Wir zeigen, dass es sich für jede und jeden Einzelnen lohnt, Teil einer starken Gewerkschaft zu sein.



125 Jahre IG BCE: "Wir stehen hinter Dir."

Zusätzlich zu der Website präsentiert sich die IG BCE in Mitgliederanschreiben, Plakatkampagnen und Werbeaktionen als starker Partner. Eine Gewerkschaft ist nur so stark, wie ihre Mitglieder sie machen. Zugleich kann jede und jeder Einzelne nur als Teil einer starken Gemeinschaft viel erreichen. Das wollen wir im Jubiläumsjahr besonders hervorheben. 125 Jahre IG BCE sind 125 Jahre Solidarität, anders gesagt: "Wir stehen hinter Dir."

Das Jubiläumsjahr soll genutzt werden, um neue Mitglieder zu werben. Dazu braucht es auch deine Unterstützung – überzeuge deine Kolleginnen und Kollegen von der IG BCE. Und mach' so deine Gewerkschaft und damit uns alle noch stärker.

Das Jubiläumsjahr erreicht mit den beiden Veranstaltungen im Herbst seinen Höhepunkt: Am 18. September 2015 findet im Berliner Loewe Saal ein Festakt mit Bundespräsident Joachim Gauck statt. Am 19. September 2015 feiern wir in Essen ein großes Mitgliederfest auf Zeche Zollverein. Nähere Infos folgen.